Ödül törenine katılan Gülçin Ergül ayakta durmakta zorluk çekti!

Önceki akşam görkemli bir törenle Beşiktaş BAU Güney Kampüsü'nde gerçekleşen müzik ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan ve veren ünlülerin boy gösterdiği geceye; Ziynet Sali, Gülçin Ergül, Belkıs Akkale, Gonca Vuslateri, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ivana Sert, Saba Tümer, Ece Mumay, Dila Kalafatoğlu, Emir Can İğrek, Madrigal gibi 40'a yakın ünlü ve fenomen isim katıldı.

"BU ÖDÜLÜ SEVGİLİM ERDAL İÇİN KABUL EDİYORUM"

Kısa bir süre önce sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül’ün ödül konuşması herkesi duygulandırdı. Gülçin Ergül ödülü alırken şu sözleri söyledi: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu ödülü kazanmamıza sebep olan yönetmenimiz Ahmet Can Tekin’e çok teşekkür ediyorum.



"Mucizevi bir şekilde, tüm gücümü toplayarak, olabildiğince karşınızdayım. Şükürler olsun ki, fakat ne yazık ki bu ödülü aslında hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin, bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük bir emeği var, bizim gibi. O yüzden bu anı görmesini çok isterdim."



"Bu bizim için hem büyük bir motivasyon olacak çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız, hem de içimiz tabii ki buruk ve acı verici oldukça. Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

"AYAKTA ZOR DURUYORUM"

Gülçin Ergül, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arkadaşının kolunda yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken Ergül, "Şu an çok iyi hissetmiyorum. Bütün duygularımı içeride söyledim. Çok üzgünüm. Ayakta zor duruyorum. Gücüm yok" diyerek oradan ayrıldı.



NE OLMUŞTU?

Çok sevilen şarkıları ile hafızalara kazınan Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir-Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiş ve yaşanan talihsiz kazada ünlü şarkıcının sevgilisi hayatını kaybetmişti. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.

