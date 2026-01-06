Ödüle aday gösterilmişti: TikTok fenomeni hayatını kaybetti!

Sosyal medyada SheyTheGay adıyla tanınan cosplayer ve Twitch yayıncısı, Noel Günü 26 yaşında hayatını kaybetti. Genç ismin vefat haberi ailesi tarafından Instagram hesabı üzerinden duyurulurken, paylaşımın ardından binlerce taziye mesajı geldi.

Sosyal medyada Instagram ve TikTok’ta 30 bini aşkın takipçiye sahip olan Shey için hayranları da duygusal mesajlar paylaştı.

ACI HABERİ AİLESİ VERDİ

Ailenin açıklamasında, ölümün beklenmedik şekilde gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir üzüntüyle Shey’i kaybettiğimizi paylaşmak zorundayız. Çok yetenekli, neşeli ve sevgi dolu bir insandı. Hayat artık eskisi gibi olmayacak. Ailemizin bu zor süreçte desteğe ihtiyacı var.”

ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

SheyTheGay, 2026 AVN Ödülleri kapsamında “Favori Cosplayer” kategorisine aday gösterilmişti. Ödül kazananlarının bu ay içinde Las Vegas’ta düzenlenecek AVN Expo’da açıklanması bekleniyor.