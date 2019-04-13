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Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!

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SİNEMA TV  | 13.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

15. Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, Anadolu Üniversitesi’nde seyircilerle buluştu.

Ödüllü kısa filmler Anadolu’da!

Filmler, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

‘’Akbank Kısa Film Festivali Üniversitelerde’’ etkinliğinde 15. Akbank Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılan ve 68 ülkeden toplam 1406 film arasından Ulusal Kategori En İyi Kısa Film Ödülü’nü kazanan Burcu Akyar’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ablam’, Uluslararası Kategori En İyi Kısa Film Ödülü kazanan Charles Williams’ın yönetmenliğini yaptığı ‘All These Creatures’ filminin yanı sıra, mansiyona değer görülen yapımlar ‘Kurbağa Avcıları’, ‘Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var’ ve ‘Titanyum’un gösterimi yapıldı.

İHA

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