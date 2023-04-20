Odyoloji mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Odyoloji bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde Türkiye’de gelecek vaat ettiği kabul edilen iş alanlarından biri de odyolojidir. Kariyerlerini bu doğrultuda yönlendirmek isteyen kişiler üniversitelerde ilgili bölümlerde eğitim alabilmek için bazı gereklilikleri yerine getirmelidir. Bu gereklilikler ve eğitim programı dahilinde öğrenciye sunulan imkanlar okuldan okula değişiklik gösterebilir.

Odyoloji bölümü nedir?

Odyoloji kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. İşitme anlamına gelen audire ve logos kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Odyoloji, işitme sistemi ve denge bozukluklarının incelendiği ve araştırıldığı bir bilim dalıdır. Kısa tanımı ile işitme bilimi anlamına gelir. Üniversitelerdeki odyoloji bölümü bu alanda hizmet veren ve uzmanlar yetiştiren bir lisans programıdır.

Bölümün amacı, odyoloji biliminin işitme ve denge kaybı gibi sorunlarla mücadele etmesine paralel olarak bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yapabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölümü bitiren ve mezun olan kişiler odyolog unvanı alır ve birçok iş imkânına sahip olur. Mezunlar ayrıca pediatrik odyolog, klinik ve rehabilitasyon odyologu, endüstriyel odyolog ya da eğitim odyologu gibi unvanlar ile de çalışabilirler. Odyolog ya da odyoloji teknikeri olmak isteyen kişiler gerekli puan türünde yeterli başarıyı kazanmalarının yanı sıra bazı özellikleri de barındırmalıdır. Örnek olarak güçlü iletişim becerisi, odaklanma kabiliyeti, empati yeteneği, ekip çalışmasına yatkınlık, sabır ve hoşgörü bu alanda gerekli olan kişisel özellikler arasında yer alır.

Odyoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Odyoloji bölümü, dört yıllık ve sekiz ara dönemlik lisans ya da iki yıllık ve dört ara dönemlik ön lisans programlarından oluşur. İki yıllık olan ön lisans programını bitiren kişiler odyoloji teknikeri ya da odyometrist unvanlarını almaya hak kazanırlar. Dört yıllık lisans programından mezun olan kişiler ise odyolog olarak anılır.

Bu bölüme girebilmek için sayısal puan türü önemlidir. Bölümde okumak isteyen kişilerin öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmesi gerekir. Bu sınavlardan sayısal türde gerekli puanı alan kişiler bölümde okumak için tercih yapma hakkı kazanırlar. Türkiye’de Odyoloji bölümü iki yıllık ve dört yıllık programlar içeren farklı üniversitelerde bulunur. İki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans programı dahilinde verilen bazı zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Öğrenciler bu programlar dahilinde belli bir mantıksal ve sistematik çerçeve içinde mesleki eğitim alırlar. Odyoloji bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

Fizyoloji

Anatomi

Odyolojide temel kavramlar

Odyoloji ve genetik

Nöroanatomi

Çocuk psikolojisi

Kurak burun boğaz hastalıkları

Akustik ve psikoakustik

Enstrümasyon ve kalibrasyon

Akustik prensipler ve işitme teorileri

Temel otorinlaringoloji

İlk yardım

Gelişim psikolojisi

Farmakoloji

Odyolojide Elektrofizyolojik Değerlendirme

İşitmenin değerlendirilmesi ve işitme kayıpları

Akustik ve fonetik prensipler

Klinik çalışma

İşitme ve vestibüler sistem hastalıkları

İşitme engelli bireylerde gelişimsel özellikler ve rehabilitasyon

Pediatrik odyoloji

Amplifikasyon sistemleri

Biyoistatistik

İşitsel algı süreçleri

Araştırma yöntemleri

Epidemiyoloji

İşitsel sistem bozuklukları

Bölümden mezun olan kişiler için sağlık sektöründeki çalışma alanları geniştir. Ancak isteyen mezunlar akademik kariyer tercih ederek okullarında eğitimlerine devam ederek akademisyen olarak da çalışabilirler.

Odyoloji mezunları ne iş yapar?

Bu bölümden mezun olarak odyolog ya da odyoloji teknikeri gibi unvanlar alan kişiler sahip oldukları yetkinlik kapsamında bazı görevler edilebilirler. İş alanları ve çalışabilecekleri iş yerleri oldukça fazladır. Bir odyologun ya da odyoloji teknikerinin görev tanımlarından bazıları şunlardır:

İşitme sorunları yaşayan kişiler için üretilen işitme cihazlarının üretiminde görev almak

İşitme sorunu ve kaybı yaşayan hastalara kesin tanı konulabilmesi için gerekli olan testleri yapmak

İşitme rehabilitasyonu amacı ile kullanılacak olan cihazları belirlemek ve bu cihazların programlanmasını sağlamak

İşitme sorunu yaşadığından şüphe edilen kişilere gerekli testleri yaparak kesin tanı konmasına yardımcı olmak

Odyoloji mezunları nerelerde çalışır?

Odyoloji mezunları iş imkanları lisans ya da ön lisans programlarını bitirmiş olmalarına göre değişiklik gösterir. Hem kamu alanında hem de özel sektörde oldukça geniş iş olanakları bulunan odyoloji mezunları bu konuda hizmet veren birçok kurum ve kuruluşta etkin olarak görev alabilir. Hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde ilgili bölümlerde iş bulabilen odyoloji mezunları, kliniklerde, kulak burun boğaz alanında araştırmalar yapan tüm merkezlerde, işitme cihazı üretilen ya da satışının yapıldığı tüm işletmelerde ya da okullarda, üniversitelerde iş bulabilirler.

Odyoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. İşitme cihazlarının üretiminde olduğu kadar bu cihazların satışını yapan iş yerlerinde de çalışabilirler. Sağlık sektöründe hizmet veren tüm özel girişim iş yerlerinde iş bulabilen Odyoloji mezunlarının kamuda iş olanakları da çeşitlilik gösterir. Bir odyoloji mezununun devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışması için memurluk sınavına girmesi gerekir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek gerekli olan puanı alan tüm mezunlar atama bekleyerek alanları ile ilgili bir devlet kurumuna yerleştirilebilirler.