Öfkeli kadın, üzerine benzin fırlattığı adamı ulu orta ateşe verdi!

ABD'de bir parkta meydana gelen olayda Patricia Castillo, Leonard Hawkins'i üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Güvenlik kamerası görüntüleri Castillo'nun çimenlerin üzerinde oturan Hawkins'e doğru yürüdüğünü ve üzerine bir bardak benzin döktüğünü gösterdi.

Castillo, cebinden bir çakmak çıkarıp adamı yakmak için birkaç girişimde bulunmadan önce ikilinin tartışmaya başladıklarını görüldü. Kurbanı Hawkins umutsuzca ondan uzaklaşmaya çalışsa da alev almaktan kurtulamadı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Ağır yanıkları olan adam hemen hastaneye kaldırıldı ve yaralarının iyileşmesi için tedavi gördüğü bildirildi. Castillo ise olayın ardından tutuklandı ve cinayete teşebbüs, kundakçılık ve komplo da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya kaldı.

TANIMIYOR OLABİLİR

Castillo'nun kurbanını olaydan önce tanıyıp tanımadığı ise belli değil ancak araştırmalar Leonard Hawkins'in Castillo'nun onu ateşe vermek için kullandığı yakıtı Castillo'ya sağladığını ortaya çıkardı. Olaya ilişkin soruşturmaların sürdüğü bildirildi.



