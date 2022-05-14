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  4. Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi, konuklar şaşkınlığını gizleyemedi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi, konuklar şaşkınlığını gizleyemedi

14.05.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ikisi de dublör olarak filmlerde ve dizilerde rol alan Gabe ve Ambry Jessop çifti evlenmeye karar verdiklerinde sıradışı düğünleriyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Düğün alanındaki ilk yürüyüşleri sırasında konfetilerin sıkıcı olduğunu düşünen çift birbirlerini yaktı. Konukların şaşkın bakışları altında alevler içinde düğün alanına gelen çiftin videosu kısa sürede 15.2 milyon izlenmeye ulaştı.

TikTok’ta Russ Powell isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan TikTok videosunda sıradışı gelin ve damat konukların yüreklerini ağza getiren bir gösteriye imza attı. Her ikisi de dublör olarak çalışan gelin ve damat kendi yeteneklerini sergilemek için alevlerin arasında düğün mekanına geldi.

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Kısa sürede alevlerin bütün sırtını kapladığı gelin ve damat konukların önünde diz çökerek yangın söndürme tüpünü bekledi. Powell isimli kullanıcı, viral olan görüntüleri “Ambyr & Gabe sette tanıştı. Düğün çıkışları maytaplarının sıkıcılığını gösterdiler” notuyla paylaştı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kullanıcıların bir bölüm gelin ve damadın ilginç çıkışını Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson'ın benzer şekilde ateşe verildiği The Hunger Games filmine benzetti.

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Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu çiftin hareketini tehlikeli bulduklarını söylerken diğer bir kısım ise ikilinin güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

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