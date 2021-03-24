Öfkenin vücut bulan hali! 'Expansion' heykeli önce kırıldı sonra sanat eseri oldu

Paige Bradley isimli heykeltıraş tarafından yapılan ‘Expansion’ isimli heykel insanlığın bireysel iletişimde kendisini ararken yabancılaşma hissini temek alıyor. Özel bir hikayeye sahip olmasa da heykelin bu kadar popüler olmasındaki neden tüm insanların içerisinde taşıdığı bir noktaya parmak basıyor olmasıdır. Tam adıyla ilişkili olan “Expansion” hayatın içerisinde var olan yanlış anlaşılmalar, beklentiler ve yorucu ofis saatlerinin altında gömülü kalmış potansiyelimizin dışa vurumunu temsil ediyor.

Sanat eserinin sergilenmesi için uğraşırken sürekli reddedilen sanatçı, bir gün bu öfkeyle heykeli bir yerden fırlatmış ve sonrasında parçaları tekrar bir araya getirerek böyle bir eser ortaya çıkarmış. Sanatın bu çok yönlülüğü, bize onun nasıl her yönüyle hayatın bir parçası olduğunu gösteriyor. Yoga, dans ve meditasyon duruşunu sanatına yansıtan Paige Bradley, sanatının; sömürü, baskı ve hastalıklardan acı çekenlerin ruhsal iyileşme ve güçlenme sürecini yansıttığını söylüyor.



