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Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 19:58 | Son Güncelleme

Oflu Hoca Trakya'da filmi bu akşam televizyonlarda oynuyor. Daha önceki filmleri sevilen Oflu Hoca, bu sefer Trakya'da olacak ve başından geçen bir dizi komik olaylar anlatılacak. Peki Oflu Hoca Trakya'da filminin konusu ne? Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Oflu Hoca Trakya'da nerede çekildi?

Karadeniz’in şivesi ile insanları güldürmeye çalışan Oflu Hoca serisi bu sefer Trakya’da... Kendine has komedi unsurlarıyla hayran kitlesini oluşturan Oflu Hoca Trakya’da filminin konusu merak ediliyor. Peki, Oflu Hoca Trakya’da filmi nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya’da filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

OFLU HOCA TRAKYA’YADA NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç

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