Öge eş anlamlısı nedir? Ögenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumuna göre öge sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur.

Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.

Gerekçe, araç.

Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.

Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri.

Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri.

Öge kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılır. Öge sözcüğünün cümle içerisinde örnekleri aşağıdadır:

Bir ülkenin en büyük ve kıymetli ögesi, o ülkeden ayrılmayan milletidir.

Sen de bu topluluğun bir ögesi olduğundan sorumluluk alman gerekiyor.

Öğretmenimiz sınavda ögeleri soracağını ayrıca belirtmişti.

Bugünkü derste ögeler konusunu gördük.

O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir.

Öge kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öge eş anlamlısı bulunan kelimeler arasındadır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, kimi zaman dil bilgisinde de kendini gösteren öge kelimesinin eş anlamı aşağıda verilmiştir:

Unsur

İlke

Eleman

Ögenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ögenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: