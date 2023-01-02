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Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil Devrimi, Türkçenin sadeleşmesi ve yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen, dilde sadeleşme ve Türkçeleşmeyi benimseyen bir devrimdir. Dil Devrimi ile birlikte yüzlerce Türkçe kelime türetilmiş, Arapça ve Farsça kelimelerin karşılı olarak Türkçe kelimeler tekrardan canlandırılmıştır. Örnek kelimesi de Dil Devrimi sırasında, misal kelimesine karşılık olarak tekrar canlandırılan kelimelerden birisidir. Peki, örnek kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek kelimesinin kökeni tam belli olmamakla birlikte Türkçe olduğu kabul edilen ve bu görüşün daha baskın olduğu bir kelimedir. Kelime kökeninin Ermenice "orinak" olduğu ve Farsça üzerinden Türkçeye geçtiğine dair görüşler olsa da diğer Türk lehçelerinde de (Çağatayca, Uygurca, Kazakça, Tatarca vb.) bu kelimenin benzer kullanımları olduğu için Türkçe asıllı bir kelime olarak kabul edilmiş ve Dil Devrimi sırasında Arapça kökenli misal kelimesine karşılık olarak canlandırılmıştır. Örnek kelimesi her ne kadar misal karşılığı olarak tekrar canlandırılmış olsa da birden fazla anlamı vardır:

  • Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey
  • İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası
  • Bir şeyin benzeri
  • Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış
  • Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
  • En iyi biçimde olan
Tek eş anlamlısı nedir? Tek eş anlamlısı nedir?

Örnek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Örnek kelimesinin anlamı bir şeyin ya da bir durumun benzerini ifade eder. Bunun yanında örnek kelimesi herhangi bir durumu açıklama sırasında aynı konu üzerindeki bir durumu göstermek olarak da nitelendirilebilir. Örnek kelimesi sıklıkla kullanılsa da eş anlamlı kelimeleri de sıkça kullanılır. Örnek eş anlamlısı kelimeler:

  • Emsal
  • Kip
  • Misal
  • Misil
  • Model
  • Mostra
  • Nazir
  • Numune
  • Paradigma
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Örneğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak, kelimelerin kullanımlarının pekiştirilmesi için iyi bir yöntemdir. Örneğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Size bu konuda vereceğim model çalışma, diğer yaptığınız çalışmalarda da yol gösterici olacak.
  • Emsal olarak gösterdiğiniz bu çizimler üzerinden yeni çalışmaları düzenleyip teslim edeceğiz.
  • Kendi porföyümüzden birkaç ürün numunesi veriyorum ki yaptığınız işlerde daha doğru yol izleyin.
  • Size verdiğim emsaller, tasarımlarınızı daha kolay şekilde tamamlamanızı sağlayacak.
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