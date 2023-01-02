Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek kelimesinin kökeni tam belli olmamakla birlikte Türkçe olduğu kabul edilen ve bu görüşün daha baskın olduğu bir kelimedir. Kelime kökeninin Ermenice "orinak" olduğu ve Farsça üzerinden Türkçeye geçtiğine dair görüşler olsa da diğer Türk lehçelerinde de (Çağatayca, Uygurca, Kazakça, Tatarca vb.) bu kelimenin benzer kullanımları olduğu için Türkçe asıllı bir kelime olarak kabul edilmiş ve Dil Devrimi sırasında Arapça kökenli misal kelimesine karşılık olarak canlandırılmıştır. Örnek kelimesi her ne kadar misal karşılığı olarak tekrar canlandırılmış olsa da birden fazla anlamı vardır:
Örnek kelimesinin anlamı bir şeyin ya da bir durumun benzerini ifade eder. Bunun yanında örnek kelimesi herhangi bir durumu açıklama sırasında aynı konu üzerindeki bir durumu göstermek olarak da nitelendirilebilir. Örnek kelimesi sıklıkla kullanılsa da eş anlamlı kelimeleri de sıkça kullanılır. Örnek eş anlamlısı kelimeler:
Örnek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak, kelimelerin kullanımlarının pekiştirilmesi için iyi bir yöntemdir. Örneğin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: