Oğlan eş anlamlısı nedir? Oğlanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Türkçe sözcükler farklı dillerden etkileşim yoluyla gelmiş olabilir veya Türkçenin eski dönemlerinden beri korunan kelimeler günümüze gelmiş olabilir. Oğlan kelimesinin kökeni Eski Türkçeye dayanmaktadır. Eski Türkçede "evlatlar, yavrular" anlamına gelen "oġlan" kelimesinden türemiştir. Günümüzde kullanımı erkek evlat anlamındadır. Ancak zaman içerisinde anlam değişimine uğrayarak farklı anlamlar da kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre oğlan sözcüğünün anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Erkek evlat

Yetişkin erkek

Bacak

Cinsel bakımdan erkeklerin zevkine hizmet eden sapkın erkek

Oğlan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Oğlan sözcüğünün eş anlamlısı olan sadece bir kelime bulunur. Oğlanın eş anlamlısı kelime "bacak" sözcüğüdür. Bacak kelimesi, iskambil kâğıtlarındaki joker ya da bir diğer anlamıyla valedir. Oğlan eş anlamlısı kelime cümle içerisinde kullanılırken mutlaka cümle anlamına bakmak gerekir.

Oğlanın eş anlamlıları ile örnek cümle

Oğlan kelimesi genel kullanım olarak erkek evlat anlamına gelmektedir. Ancak oğlan eş anlamlısı kelime oyun kartlarındaki bir kart için kullanılır. Oğlan kelimesinin eş anlamı olan "bacak" kelimesiyle örnek cümle vermek gerekirse:

Bu turda elime bacak gelirse ben kazanıyorum.

Bataktaki eline tüm bacakları toplamıştı.



