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  4. Oğlu diz çöktü, Perihan Savaş paylaştı! "Ailemize hoşgeldin kızım"

Oğlu diz çöktü, Perihan Savaş paylaştı! "Ailemize hoşgeldin kızım"

12.11.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur'dan sonra ara vermeden El Kızı dizisine geçen Perihan Savaş kızı ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasıyla gündemde. Savaş oğlunun evlilik teklifi ettiği anları paylaştı.

Oğlu diz çöktü, Perihan Savaş paylaştı! "Ailemize hoşgeldin kızım"

El Kızı dizisiyle ekranda olan Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye evlenme teklif etti.

Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Perihan Savaş fotoğrafın altına "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Ekran Alıntısı

Savaş'ın oğlu babasına benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladıPerihan Savaş, İbrahim Tatlıses evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı

Savaş aynı gün İbrahim Tatlıses ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin de doğum gününü kutladı.

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Perihan Savaş
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