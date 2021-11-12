Oğlu diz çöktü, Perihan Savaş paylaştı! "Ailemize hoşgeldin kızım"

El Kızı dizisiyle ekranda olan Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye evlenme teklif etti.

Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Perihan Savaş fotoğrafın altına "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düştü.

Savaş'ın oğlu babasına benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Savaş aynı gün İbrahim Tatlıses ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin de doğum gününü kutladı.



