Oğlu kavgaya karışında dayanamadı, bastonuyla saldırdı... Ancak saldırdığı kişi karşı taraf değil oğlu oldu!

Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tartışma Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.

KAVGAYA BABA MÜDEHALESİ

Küfürleşmenin de yaşandığı tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi. Tahtalı Camii civarında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba, ortam gerilince bu kez bastonuna davranarak bağırıp çağıran oğlunu bastonla dövdü.

ESNAF VE YAYALARA RAHATSIZLIK VERDİLER

Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

ARANMA KAYDI ÇIKTI

Baba oğul birbirinden şikayetçi olmadığını, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda şahıslardan B.Ö.’nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgusu için karakola götürüldü.

(İHA)