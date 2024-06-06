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Oğlu Kuzey'in kız arkadaşı olduğunu duyunca "O bana aşık zannediyordum" dedi! Gündem olan sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.06.2024 14:14
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Çağla Şıkel Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Kuzey'in bir kız arkadaşı olduğunu söyledi. Şıkel'in "Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" sözleri gündem oldu.

Oğlu Kuzey'in kız arkadaşı olduğunu duyunca "O bana aşık zannediyordum" dedi! Gündem olan sözler

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel son dönemde sık sık yaptıklarıyla adından söz ettiriyor.

Bir süre önce Nail Gönenli ile beraber olan ve kısa süre önce de ayrılan Şıkel çocuklarıyla bol bol vakit geçiriyor.

Kuzey ve Güney ile geçirdiği güzel anlardan pozlarını da paylaşan Çağla Şıkel son olarak söyledikleriyle gündem oldu.

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Oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu belirten ünlü model, "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" dedi.

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Sosyal medyada gündem olan bu sözleri duyanlar "Tipik bir erkek annesi", "Saçmalamış", "Ay ne saçma sözler" yorumlarında bulundu.

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Çağla Şıkel
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