Selen Görgüzel bikinili görüntülendi! 'Kalçasına dolgusu' yorumunu görünce kendini tutamadı

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti.

Sahne kostümleri ve sosyal medya hesabından yaptığı birbirinden cesur

paylaşımlarla da gündemden düşmeyen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

BİKİNİLİ POZLARI OLAY OLDU

Tatilden pozlarını peş peşe paylaşan Görgüzel, bikinili pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görgüzel'in fit hali dikkatlerden kaçmazken ünlü isim plajda görüntülendi.

Aramızda Kalmasın ınstagram sayfasında plaj görüntüleri yayınlanan Selen Görgüzel için 'Şarkıcı, kalçasına dolgu yaptırdığı iddiasını kısa bir süre önce yalanlamıştı' ifadeleri kullanıldı.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Bu yorumu gören Görgüzel kendini tutamadı ve hemen yanıt verdi. Jennifer Lopez'i etiketleyen ünlü isim 'Jennifer Lopez kurtar beni. Yerli olunca dolgu. Bronx’da doğsam wow.' notunu düştü.







