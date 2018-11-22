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Oğlu MS hastası olan Safiye Soyman'dan yürek burkan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Oğlu MS hastası olan ünlü sanatçı, katıldığı magazin programında "Keşke gecekonduda yada çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olup bana "Anneciğim" diyebilseydi." dedi.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. MS hastası oğlundan bahseden Soyman, "Keşke gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı." dedi.

"OĞLUMA HEP İYİ OLACAK GÖZLE BAKIYORUM"

Oğlunun yıllar sonra MS hastası olduğunu öğrenen Safiye Soyman, şunları söyledi: "Her şeyi oğlumla yapıyoruz, onu hiçbir şeyden mahrum etmem. Günde 20 kere görüntülü konuşuyoruz. Benim anlattıklarımı anlıyor. Çok zeki çocuk, 2 tane üniversite bitirdi. Harun'un hastalığı çok küçüklüğünden beri varmış, 20 sene önce ortaya çıktı. Bu da bana bir sınav, hamdolsun diyorum nefes alıyor buna şükür. Ben ona hep iyi olacak gözle bakıyorum.

"GECEKONDUDA YAŞASAYDIM DA OĞLUM SAĞLIKLI OLSAYDI"

Oğlumu evlendirmem çok büyük bir hataydı. Gecekonduda ve çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı. Bana bir 'anneciğim' diyebilseydi keşke. Sahne de şarkılar söylüyorum ama madalyonun arka tarafına baktığınız da çok başka hayatlar yaşıyorum. Herkese pozitif enerji veriyorum ki çocuğum benim enerjim ve sevgimle yaşıyor.

"BANA BİR ŞEY OLUR DİYE OĞLUM İÇİN VASİYETLERİM VAR"

Allah korusun bana bir şey olursa oğlum için tembih ettiğim vasiyetlerim var. MS hastalığı çok pahalı bir hastalık, çoğu ilacı yurt dışından getiriyoruz. Bunları temin etmek için maddi destek gerekli. Bunun için tembih ettiğim şeyler var. Faik bey ''zaten sana bir şey olsa ona ben bakarım.'' diyor. Faik beyi bu yüzden 20 yıldır bırakmadım, bırakamam.

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safiye soyman oğlu MS hastası 2. Sayfa kanal d

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