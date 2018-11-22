Oğlu MS hastası olan Safiye Soyman'dan yürek burkan açıklama

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. MS hastası oğlundan bahseden Soyman, "Keşke gecekonduda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı." dedi.

"OĞLUMA HEP İYİ OLACAK GÖZLE BAKIYORUM"

Oğlunun yıllar sonra MS hastası olduğunu öğrenen Safiye Soyman, şunları söyledi: "Her şeyi oğlumla yapıyoruz, onu hiçbir şeyden mahrum etmem. Günde 20 kere görüntülü konuşuyoruz. Benim anlattıklarımı anlıyor. Çok zeki çocuk, 2 tane üniversite bitirdi. Harun'un hastalığı çok küçüklüğünden beri varmış, 20 sene önce ortaya çıktı. Bu da bana bir sınav, hamdolsun diyorum nefes alıyor buna şükür. Ben ona hep iyi olacak gözle bakıyorum.

"GECEKONDUDA YAŞASAYDIM DA OĞLUM SAĞLIKLI OLSAYDI"

Oğlumu evlendirmem çok büyük bir hataydı. Gecekonduda ve çadırda yaşasaydım da oğlum sağlıklı olsaydı. Bana bir 'anneciğim' diyebilseydi keşke. Sahne de şarkılar söylüyorum ama madalyonun arka tarafına baktığınız da çok başka hayatlar yaşıyorum. Herkese pozitif enerji veriyorum ki çocuğum benim enerjim ve sevgimle yaşıyor.