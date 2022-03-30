Oğlum dizisinin Sedef'i Tuğçe Açıkgöz meğer o dizide de oynamış! Seneler önce herkesi ekran başına kilitleyen...

Oğlum dizisi her Çarşamba ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Melike’nin İstanbul’da yaşayan kız kardeşi Sedef karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz'ün Ankara doğumlu olduğu biliniyor. 29 yaşındaki ünlü isim, Menajerimi Ara dizisinde de İrem karakterini canlandırmıştı.

OĞLUM'UN SEDEF'İ O DİZİDE DE ROL ALMIŞ!

Daha önce Menajerimi Ara, Sol Yanım ve Leke gibi dizilerde rol aldığı bilinen Tuğçe Açıkgöz'ün seneler önce yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen bir dizide daha rol aldığı ortaya çıktı.

Açıkgöz, henüz çocuk yaşlarda TRT ekranlarında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde de rol aldı.

2015 yılında da Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde rol alan Açıkgöz, 2021 ile 2022 arasında yine internet dizisi olan Börü 2039'da Ece Kara karakterine hayat vermişti.

Tuğçe Açıkgöz, Oğlum dizisinde ise İstanbul’da bir finans şirketinin halkla ilişkiler departmanında çalışan bir beyaz yakalıyı canlandırıyor. Dizide kendisine İstanbul’da bir hayat kuran Sedef karakteri uzun süre ailesiyle görüşmüyor. Yaşanan acı olayla beraber ise yolu tekrar Şile’ye düşüyor.



