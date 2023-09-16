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    4. Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler... "Bunun adı resmen taciz"

    Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler... "Bunun adı resmen taciz"

    16.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir sosyal medya fenomeni daha çok beğeni kazanabilmek için küçük oğlunu ağladığı anlarda kameraya bakarak poz vermesini istedi. O anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Amerikalı bir sosyal medya fenomeni YouTube'da aile hayatını paylaştığı içerikleri sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip. Aile köpeklerinin vefat ettiğini anlattığı bir video çeken genç kadın ağlayan oğlundan fotoğraf için poz vermesini isteyince sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayını kapattığını zanneden fenomen isim sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

    CANLI YAYINI KAPATTIĞINI SANDI

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    Sosyal medyada canlı yayın yapan kadın ve küçük oğlu, köpekleri öldükten hemen sonra arabada görüldü. YouTuber olarak takipçileri için o anları kaydetmesi gerektiğini düşünen kadın gözyaşları içinde "Ailemizin bir parçasaydı. Bu yüzden onun için dua ederseniz minettar oluruz" dedi.

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    Sosyal medya canlı yayınını kapattığını düşünen kadın yolcu koltuğunda oturan oğlunun kameraya yaklaşmasını istedi. Oğlundan başını omzuna koymasını ve 'ağlıyormuş gibi davranmasını' isteyen kadın o anların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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    Sosyal medyada dolaşan klip, 8 milyondan fazla izlenme ve 800 binden fazla beğeniyle viral oldu. İnsanlar videoda annenin yaptıkları karşısında şaşkına döndüler ve yorum kısmından geri duramadılar.
    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu görüntülerden anne adına ben utandım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Bunun adı resmen taciz" yorumunu yaptı.

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    youtube sosyal medya

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