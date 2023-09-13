Sevgilisinin karısı evi basınca çareyi pencereden kaçmakta buldu! Dakikalarca bekledi... Gücü kalmayınca böyle düştü

Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede popüler olmayı başaran bir görüntüde yasak aşıkların yakalanmamak için yaptıkları plan görüldü. Karısının eve gelmesi üzerine adam sevgilisini pencereden kaçmaya ikna etti. Kadın pencereden dışarı çıkarak dakikalarca asılı bir şekilde beklerken o anlarda bir görgü tanığı tarafından saniye saniye kaydedildi.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Pencereye tutunarak bekleyen genç kadın kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve elleri kaydı. İç çamaşırıyla yere düşen kadın koşarak olay yerinden uzaklaştı.