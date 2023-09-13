Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sevgilisinin karısı evi basınca çareyi pencereden kaçmakta buldu! Dakikalarca bekledi... Gücü kalmayınca böyle düştü

    Sevgilisinin karısı evi basınca çareyi pencereden kaçmakta buldu! Dakikalarca bekledi... Gücü kalmayınca böyle düştü

    13.09.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olmayı başardı. Söz konusu görüntüde sevgilisinin karısının eve gelmesi üzerine gizli aşklarının ifşa edilmemesini isteyen kadının pencereden kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kadın pencerenin dışına tutunarak dakikalarca bekledi ancak gücü daha fazla yetmeyince çaresiz bir şekilde yere düştü.

    Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede popüler olmayı başaran bir görüntüde yasak aşıkların yakalanmamak için yaptıkları plan görüldü. Karısının eve gelmesi üzerine adam sevgilisini pencereden kaçmaya ikna etti. Kadın pencereden dışarı çıkarak dakikalarca asılı bir şekilde beklerken o anlarda bir görgü tanığı tarafından saniye saniye kaydedildi.

    DAHA FAZLA DAYANAMADI

    kapak1

    Pencereye tutunarak bekleyen genç kadın kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve elleri kaydı. İç çamaşırıyla yere düşen kadın koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    İlginizi Çekebilir

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

    Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptıSahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı
    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirttiCanlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti
    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke ettiOkul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

    14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.