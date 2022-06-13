Öğrenci affı ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? YÖK başkanı açıkladı!

Öğrenci affı ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı ile uygulamanın kimleri kapsayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öğrenci affının yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geleceğini ifade etti. Peki öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? YÖK başkanı Erol Özvar'ın yaptığı 'Öğrenci affı' açıklaması ve detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Öğrenci affı ile ilgili açıklamada bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, genel affın "TBMM'nin iradesiyle" yakında gündeme geleceğini ifade etti.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı; lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. Programı kazanan kişilerin veya programa başladığı halde kayıt işlemi yapmayan kişilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenlemedir. Herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrenciler de bu düzenlemeden faydalanabilmektedir.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğrenci affı konusunda açıklamada bulunan YÖK Başkanı Özvar, genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini belirtti.

Özvar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel af Türkiye'nin gündemindedir. Meclis ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir temas söz konusu. Bizler Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda meclisteki milletvekillerimiz ve ilgili partilerin sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi meclisimizle paylaşacağız. Genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim"

