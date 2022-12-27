Ziyan eş anlamlısı nedir? Ziyan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime yönünden bakıldığında oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Tarih boyunca farklı toplumlarla etkileşim hâlinde olan toplumlar arasında çeşitli yönlerden birbirlerine aktarımlar meydana gelmiştir. Toplumlar arasında dil yönünden meydana gelen aktarımlar da tarih boyunca meydana gelmiştir. Türkçe de çok fazla dille etkileşimde bulunmuş bir dildir. Farklı dillerden dilimize yerleşen birçok sözcüğün olması da bu sebeptendir. Ziyan sözcüğü dilimize farklı bir dilden yerleşmiş olan bir sözcüktür. Farsça kökenli olan ziyan kelimesi, günümüzde hâlen kullanılmakta olan güncel bir sözcüktür.

Farsça “zarar” anlamına gelen ve "ziyān" kelimesinden alıntılanan ziyan sözcüğü, dilimizde anlamını yitirmeden, benzer anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Ziyan sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı “zarar” kelimesidir.

Ziyan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ziyan sözcüğü Farsça kökenli bir kelimedir. Günümüzde de konuşmalarımızda sıkça yer verdiğimiz kelimelerden biridir. Ziyan sözcüğü dilimizde Farsçada kullanılan anlam olan zarar anlamına gelmektedir. Ziyan sözcüğünü sıklıkla tekrar etmemiz gereken anlatımlarda ziyan kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri kullanmamız daha doğru olacaktır. Ziyanın eş anlamlısı olan kelimeler:

Hüsran

Muhatara

Zarar

Ziyan sözcüğünü kullandığımız her cümlede ziyan eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz ve bu herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Ziyanın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Ziyan kelimesi günlük yaşantıda kullanılan bir sözcüktür. Ziyan kelimesi ve ziyan kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelere anlatımlarımızda yer veririz. Ziyan kelimesinin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle sıralayabiliriz: