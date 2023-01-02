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Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin olan diller arasında yer alır. Bu zenginliğinin temelinde yatan sebeplerden birisi de köklü bir dil olmasıdır. Uzun bir tarihe sahip olan Türkçe canlı bir yapıya sahiptir ve sürekli olarak yenilenir, gelişir. Kelime bakımından oldukça zengin olması da farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimelerin de bu haznede yer almasını sağlamıştır. Eş anlamlı olarak adlandırılan bu kelimelerden birisi olan öneri kelimesinin eş anlamı nedir?

Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öneri kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür ve teklif kelimesine alternatif olarak türetilen kelimelerden birisidir. Yeni Türkçe kelimelerden birisi olan öneri, "öner-" fiiline "+I" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre önerinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş
  • İncelenmek için ileri sürülen şey
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Öneri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir cümleyi daha akıcı ve anlaşılır bir hâle getirmek için kelimelerin eş anlamlılarından yararlanabiliriz. Eş anlamlılar birbirlerinin yerine kullanılabilirler ancak bu kelimeleri aynı cümle içinde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açabilir. Bunun yanı sıra doğru bağlamlarda ve görevlerde kullanmamak da anlatım bozukluğu oluşturabilir. Doğru kullanıldıkları takdirde birbirleri yerine geçebilir ve ifadeleri çeşitlendirip zenginleştirir. Öneri kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Önerinin eş anlamlısı olan kelime:

  • Teklif
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Önerinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, yazılışı birbirinden farklı anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Öneri sözcüğünün aynı anlamı taşıyan ancak birbirinden tamamen farklı yazılan bir tane eş anlamı kelimesi bulunur. Öneri eş anlamlısı olan teklif kelimesiyle örnek cümleler:

  • Firmada yaşanan pazarlama ve sarış departmanına ilişkin sorunları çözebilmek için bir teklif dosyası geliştirdim.
  • Ergenlik döneminde olan çocuğunuza bu kitaptaki tekliflerle yaklaşabilir, sorunlara daha hızlı çözümler üretebilirsiniz.
  • Sizin de bu konudaki değerli tekliflerinizi duymak ve değerlendirmek isteriz.
  • Bu yaşadıklarınızı çözümleyebilmek için size bir kaç teklifim olabilir.
  • Bir anda yapılan bu teklif karşısında ne yapacağımı bilemedim.
  • Ders çalışırken öğretmenin verdiği tekliflere uyarsan sınav sonuçların çok daha başarılı olur.
  • Sizinle olan konuşmamıza karşılık yeniş bir teklif geliştirmek istiyorum.
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