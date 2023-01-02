Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öneri kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür ve teklif kelimesine alternatif olarak türetilen kelimelerden birisidir. Yeni Türkçe kelimelerden birisi olan öneri, "öner-" fiiline "+I" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre önerinin anlamları şu şekildedir:

Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş

İncelenmek için ileri sürülen şey

Öneri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir cümleyi daha akıcı ve anlaşılır bir hâle getirmek için kelimelerin eş anlamlılarından yararlanabiliriz. Eş anlamlılar birbirlerinin yerine kullanılabilirler ancak bu kelimeleri aynı cümle içinde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açabilir. Bunun yanı sıra doğru bağlamlarda ve görevlerde kullanmamak da anlatım bozukluğu oluşturabilir. Doğru kullanıldıkları takdirde birbirleri yerine geçebilir ve ifadeleri çeşitlendirip zenginleştirir. Öneri kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Önerinin eş anlamlısı olan kelime:

Teklif

Önerinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, yazılışı birbirinden farklı anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Öneri sözcüğünün aynı anlamı taşıyan ancak birbirinden tamamen farklı yazılan bir tane eş anlamı kelimesi bulunur. Öneri eş anlamlısı olan teklif kelimesiyle örnek cümleler: