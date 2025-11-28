Mynet Trend

Öğrencisine müstehcen fotoğraflar attı! Annesi ortaya çıkardı

22 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni, 13 yaşındaki öğrencisine 'uygunsuz mesaj ve fotoğraf gönderdiği' gerekçesiyle tutuklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 22 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Ramos Figueroa ortaokul çağındaki öğrencisine uygunsuz mesajlar attı. 13 yaşındaki bir öğrencinin annesi, geçen ayın ortalarında polise başvurarak öğretmenin öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmalar yaptığını bildirdi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Öğretmen, "reşit olmayan birine uygunsuz içerik dağıtmak" ve "reşit olmayan birine zararlı içerik iletmek" suçlamalarıyla yakalandı. Soruşturma sonucunda öğretmenin öğrenciye gönderdiği mesaj ve fotoğraflar ortaya çıkarıldı. Öğretmen de suçunu kabul etti ve tutuklandı.

Öğretmen öğrenci
