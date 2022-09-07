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Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

07.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir anne, okulda kızını geride bıraktığı söylenen 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle ilgili olarak tutuklandı. Okulda yapılan bir etkinlikte alkolsüz bir içecek içtikten sonra kötüleşen ve hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

13 yaşındaki Bala Manikandan, Hindistan'ın güneyindeki sahil kasabası Karaikal, Puducherry'de Cuma günü okulunun yıllık kültürel etkinliğinde performans sergilemeye hazırlanırken alkolsüz bir içecek içmişti. 3 Eylül Cumartesi eve geldiğinde, ders çalışma ve ders dışı faaliyetlerde sınıfının birincisi olduğu söylenen öğrenci kusmaya başladı ve hastaneye kaldırıldı.

VEFAT ETTİ

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Yetkililer, Cumartesi günü çocuğun durumunun aniden kötüleştiğini söyledi. 13 yaşındaki öğrenci ne yazık ki hayatta kalamadı. Doktorlar, gıda parçacıkları solunum sistemine girdikten sonra boğulma nedeniyle öldüğüne inandıklarını dile getirdiler.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Manikandan'ın ailesinin şikayeti üzerine, Sahayarani Victoria isimli kadın çocuğun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandı. Victoria, Manikandan'ın annesi gibi davranarak okuldaki kapıcıdan ona meşrubat şişelerini vermesini istediği söylendi. Güvenlik kamerası da bu iddiaları doğruladı.

İTİRAF ETTİ

Cinayet şüphesiyle tutuklanan Victoria, daha sonra yerel bir eczaneden müshil hapları alarak içeceğe karıştırdığını itiraf etti. Victoria'nın kızının da öğrenci olduğu okuldaki yıllık etkinliklere Manikandan'ın katılmasını engellemek istediği için bunu yaptığı iddia edildi.

RAPORLAR BEKLENİYOR

Başkomiser, polisin içeceklere tam olarak ne eklendiğini belirlemek için hala otopsi raporlarını beklediğini, ancak genç çocuğun cesedinin otopsinin ardından ailesine teslim edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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