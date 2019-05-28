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Öğrenmenin yaşı yoktur! 98 yaşında liseden mezun oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Öğrenmek İçin asla yaşlı olmadığınızı gösteren ve 'Tolstoy'un Bisikleti' kavramını akıllara getiren yaşlı mezunların kalpleri ısıtan mezuniyet fotoğrafları...

Öğrenmenin yaşı yoktur! 98 yaşında liseden mezun oldu

Birçok yeni üniversite mezunu için, keplerini ve önlüklerini giymek, yaşamlarının başlangıcını "gerçek dünyayı" gösterir. Ancak buradaki mezunlar muhtemelen başlangıç ​​konuşmacılarının verdiği yaşam tavsiyesine ihtiyaç duymayan insanlar! Sizlere ilham kaynağı olsun diye onların bir listesini hazırladık. 98 yaşında bir lise diplomasını alan tonton tutun da 77 yaşında üniversiteden mezun olan sevimli nineye kadar, bu insanlar, asla öğrenemeyecek kadar yaşlı olmadığınıza dair canlı kanıt ve örnek niteliğindedirler.

**Birçok kişi yakınlarının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak gerçekten örnek ve ilham kaynağı oldu. İşte öğrenmenin yaşı yoktur diyen o insanlar...

1. Bu 98 Yaşındaki adam lise diplomasını II. Dünya Savaşı'na hazırlandığı için alamamıştı. Ve nihayet sonunda bu yaşta aldı.

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2. Büyükannem, 77 yaşında ve doktora mezunu. Ayrıca üniversitenin en büyük mezunu. Asla geç değil!

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3. Mezuniyet sınıfım ve 92 yaşındaki sınıf arkadaşım...

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4. İkinci Dünya Savaşı'nda bir kampa zorla girdikten 72 yıl sonra bu çift lise diplomasını aldı

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5. 97 yaşındaki kadın sonunda lise diplomasını almasının ardından sevinç gözyaşı döküyor.

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6. Arkadaşım, 94 yaşında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

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7. Ve şimdi mezun oldu.

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8. Geçen ay mezuniyet törenimin en iyi parçası...

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9. Babam, 71 yaşında mezun oldu. Annem 'Oğlanlarının' güzel bir resmini istedi.

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10 Asla çok geç değildir.

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11. 72 yaşındaki babam geçen hafta sonu Onur Belgesi ile kolejden mezun oldu.

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12. Babam, ikinci kez mezun oldu.

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13. Büyükannem, 87 yaşında, East Tennessee Eyalet Üniversitesi'nin en eski mezunu olduğunda...

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14. Annem, Tulane'den Sosyal Hizmet Alanı'ndan doktora derecesi ile mezun oldu.

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15. Annem, Amerika'da Hukuk Fakültesi'nden 55 Yaşında, Venezuela'daki sürgünden göç ettikten 13 yıl sonra mezun oldu.

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16. 65 yaşındayım ve daha yeni mezun oldum. Asla öğrenmek için yaşlı değilsin!

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17. Ben ve Babam (25 ve 51) birlikte mezun olduk!

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18. Yapabiliyorsa biz de yapabiliriz!

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19. Bugün 62 yaşındaki göçmen büyükannem CSUF'tan Muhasebe ve Finansman Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun oldu.

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20. Ben ve annem, 49 Yaşında, Mayıs ayında birlikte Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun olduk.

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21. Hem annem hem ben bugün mezun oluyorum!

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22. Bugün 73 Yaşındaki büyükannem sonunda liseden mezun oldu!

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23. İki mezun!

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24. Lise diplomasını 93 yaşında aldı!

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25. 22 yaşında mezun olunması gerektiğini düşünen herkese örnek olsun. Bu adam 81 yaşında ve CSU mezuniyetinde mezuniyet derecesi ile yürüdü!

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