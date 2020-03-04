Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin’in üstlendiği Öğretmen dizisi, yayın hayatına bomba gibi başladı. FOX Tv'nin yeni dizisi Öğretmen, çok kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Bir lisede çekilen Öğretmen dizisinin hangi okulda çekildiği merak ediliyor. Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı haberimizde...

Öğretmen dizisi nerede çekiliyor diye merak edenler hemen google haritalara ve meb listesinde yer alan okullardan bakmaya çalışsa da böyle bir lisenin olmadığını fark edince, Öğretmen dizisi çekimi nerede hangi okulda diye aramaya başladılar.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi, İstanbul Fatih'te Küçükkapı Lisesi'nde çekiliyor. Küçükkapı Lisesi İstanbul Fatih’te yer alan bir devlet okulu olarak gösteriliyor.

Öğretmen dizisi Balat Mah. Çimen Sok. No: 10 34087 Fatih/ İSTANBUL adresinde çekiliyo. Öğretmen dizisinin dış mekan çekimleri ise İstanbul Sefaköy’de gerçekleşiyor.