Öğretmen dizisindeki Komiser Yılmaz kimdir?

Fox Tv’nin gençlik dizisi Öğretmen’in ekran macerası başladı. Haftalar önceden başlayan iddialı tanıtımlar karşılığını verdi ve dizinin ilk bölümü yoğun ilgiyle karşılandı. İnternette dizi hakkında her şey en çok merak edilen konular arasına hızlı bir giriş yaptı. Aynı zamanda dizinin oyuncuları da en çok arananlar listesinde yükselmeye devam ediyor.

Öğretmen dizisinde başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol paylaşıyor. Dizinin en çok merak edilen karakterlerinden biri de Serkan Keskin’in canlandırdığı Komiser Yılmaz karakteri…

ÖĞRETMEN DİZİSİ KOMİSER YILMAZ KİMDİR?

Akif öğretmenin ilk aradığı kişi olan Komiser Yılmaz, alelacele olay yerine gider ve sorunları çözmeye çalışır ancak her ne kadar olay duyulmasın istense de sosyal medya nedeniyle herkesin gözü kulağı bir anda Küçükkapı Lisesi’ne döner. Komiser Yılmaz bakar ki olay çığırından çıkıyor araya Emniyet Müdürü girer.

SERKAN KESKİN’İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Serkan Keskin Öğretmen dizisinde Komiser Yılmaz’a hayat veriyor. Bir dönem Leyla ile Mecnun dizisinde oynayan başarılı oyuncu Serkan Keskin; 25 Kasım 1977 yılında İzmit’te doğdu.

Oyunculuk üzerine Akademi İstanbul da eğitimlerini tamamlayan Keskin, ilk defa 2003 yılında “Çaylak” isimli dizi ile kamera karşısına geçmiştir. 2006 yapımı Hırsız Polis dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Serkan Keskin, asıl çıkışını fenomen dizi Leyla ile Mecnun’la yaptı. Son olarak “Bir Aile Hikayesi” dizisinde rol aldı.