Öğretmen ve öğrencinin ilişkisini müstehcen mesajlar ele verdi! Yılın öğretmeni seçilmişti, itiraf edince rekor ceza aldı

San Diego'daki Lincoln Acres İlkokulu'nda 'Yılın Öğretmeni' seçilen 36 yaşındaki Jacqueline Ma, 11 ve 12 yaşındaki iki öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu yargılandığı mahkemede itiraf etti.

REKOR CEZA VERİLDİ

Öğretmen Ma, bir çocuğa müstehcen eylemlerde bulunup diğer çocukla da cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti. İtirafın ardından 30 yıl hapis cezası aldı. NBC San Diego'nun haberine göre, Ma, cezası açıklanmadan önce mahkeme salonunda konuşma fırsatı buldu ve gözyaşları içinde kamuoyuna ve ailesine, 'Yaptıklarımdan dolayı çok utanıyorum' dedi.

'Otoritemi kötüye kullandım, gücümü ve kontrolümü onlara uyguladım, onları kandırdım,' diye ekledi. Bölge Savcılığı'na göre Ma, çocuklara hediyeler, yiyecekler ve özel ilgi göstererek onları yanına çekiyordu hatta ödevlerini bile yapıyordu.

Yılın öğretmeni seçilen kadının bir mağdur çocukla aylarca süren ilişki yaşadığı ve çocuğa açık fotoğraflar göndererek kendisinden de aynısını yapmasını istediği söylendi. Ailesi mesajları görünce istismar ortaya çıktı.