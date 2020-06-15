Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu'na Ahmet Kural’ın Sıla'ya baktığı gibi baktı!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, şu sıralar Hadise ile mutlu bir ilişki yaşayan kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım’dan boşandıktan sonra aradığı aşkı sonunda buldu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu ilişkisi birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıkmıştı.

Oğulcan Engin, 32 yaşına giren sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun doğum gününde çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Engin'in "Sevgili... İyi ki doğdun" notuyla yaptığı bu paylaşım kısa sürede 50 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

İkilinin romantik anlarını Oğulcan’ın annesi Seda Sayan ve babası Sinan Engin de beğendi. İkili, oğullarının fotoğrafına kalp ve nazar boncuğu emojili yorum yaptı.

Öte yandan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu verdiği romantik doğum günü pozu, Sıla ile Ahmet Kural’ın meşhur fotoğrafına benzetildi.