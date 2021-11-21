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Oğulcan Engin ile Miray Daner el ele! "Konuşmayalım"

21.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin ile Miray Daner el ele görüntülendi. Annesi Seda Sayan'a konuşma yasağı koyan Engin sessizliğini korudu.

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile aşk yaşamıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

Ünlü çift son dönemde ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor. Bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmak ise istemiyor.

Seda Sayan: Oğulcan Engin tarafından yasaklıyımSeda Sayan: Oğulcan Engin tarafından yasaklıyım

Annesi Seda Sayan'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Oğulcan Engin Seda Sayan
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