Oğulcan Engin ile Miray Daner el ele! "Konuşmayalım"

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin'in adı daha sonra da YouTuber Ala Tokel ile aşk yaşamıştı. Tokel ile birlikteliği kısa süren Engin ardından gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

Ünlü çift son dönemde ilişkilerini saklamak için çabalasa da artık kameralardan kaçmıyor. Bir mekan çıkışı el ele görüntülenen çift konuşmak ise istemiyor.

Annesi Seda Sayan'a da bu konuda yasak koyan Engin gelen sorulara "Yok yok konuşmayalım" yanıtı verdi.



