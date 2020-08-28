Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan samimi itiraflar! ‘En büyük iyi ki...’

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu son dönemde aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya başladı. Karantina süresini beraber geçiren Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber ilişkilerinde bir adım daha ilerleyerek Ege kıyılarında tatil yaptı. Haziran ayında Seda Sayan’ın Bodrum konserini dinlemeye giden çift sonrasında Çeşme’de tekne tatiline çıktı. İkiliye Survivor’un bel kemiği olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın yakın dostu Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen’de eşlik etti. Yaz tatilinin tadını çıkartan Ezgi ve Oğulcan çifti İstanbul’a geri döndü. İstanbul’da dönünce sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncu takipçilerinin sorularını cevapladı.

‘HAYATINDAN HANGİ YILI ÇIKARTIRDIN?’



Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu takipçilerinden merak ettikleri sorularını istedi. Bir hayranın ‘Hayatının bir yılı çıkartacak olsaydın hangi yıl olurdu?’ sorusuna Eyüboğlu, “Güzel bir soru aslında. Domino taşı gibi aslında birini çıkartırsam diğerlerinin düzeni bozulacak. Bu yüzden hiçbirine dokunmazdım. Tecrübe diyelim” yanıtını verdi.

Fiziksel özelliklerine dair yöneltilen sorulara bütün samimiyetiyle cevap veren Ezgi Eyüboğlu kboyunun 1.68 metre ve kilosunun 53 olduğunu söyledi. İkizler burcu olduğunu belirten Ezgi Eyüboğlu bu konuda küçük bir sitem iletmeyi ihmal etmedi. Eyüboğlu, “Bunu söyleyince hep kısa süreli bir sessizlik olur. Ne isterler bu İkizler burcundan gerçekten anlamıyorum. Belki bunu yakın çevremize sormak daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.