Oğulcan Engin kimdir, aslen nereli? Oğulcan Engin kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Oğulcan Engin'in yaşı, memleketi ve hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Futbol geçmişi bulunan Oğulcan Engin, daha önce annesi Seda Sayan ile beraber reklam filmlerinde de rol almıştı. Peki Oğulcan Engin kimdir?

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak dünyaya gelen isim, 1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başlamıştır. 2001 yılında lisansını almış olan Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev almıştır ve 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol atmıştır.

Sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan uzak kalan Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılının Ocak ayında bedelsiz olarak Kasımpaşa SK takımına transfer olmuştur. 2007 yılında 2 kez Türkiye U-17 formasını giymeyi başarmıştır. 2008'de düzenlenen Piestany Turnuvasın'da da Türkiye U-18 millî takım formasını giymiştir.

OĞULCAN ENGİN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

31 yaşında olan Oğulcan Engin'in bir süredir oyuncu Miray Daner ile birlikte olduğu biliniyor.

