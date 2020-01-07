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  4. Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk yaşıyor mu? Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan konuştu

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk yaşıyor mu? Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan Şahin aşk iddiaları hakkında net konuştu. Oğulcan Engin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk yaşıyor mu? Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan konuştu

Hercai'de Reyyan karakterini oynayan Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, Engin ile sadece arkadaş olduklarını söylerken Seda Sayan ise oğluyla Ebru Şahin'in tanışmadıklarını söyledi.

"OĞULCAN'LA ARKADAŞIZ"

Cihangir'deki bir kafede Oğulcan Engin ile buluştukları ve sevgili oldukları iddia edilen Ebru Şahin, aralarında herhangi bir aşkın olmadığını söyleyerek "Oğulcan ile sadece arkadaşız" dedi.

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddiaOğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Oğulcan Engin ile Ebru Şahin'i Cihangir'deki bir kafede buluşturup aralarını yapmaya çalıştığı iddia edilen Seda Sayan ise Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj göndererek şunları söyledi:

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"Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru'yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum hiç. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum."

Ebru Şahin'in 'arkadaşız' açıklamasıdan sonra Seda Sayan'ın 'tanımıyoruz' açıklaması ise dikkat çekti.

"ALEYNA İLE ARAMIZDA EVLİLİK KONUŞMASI GEÇMEDİ"

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ve Demet Akalın'ın düzenlediği bir gecede Aleyna Tilki'yle karşılıklı dans etmiş ve Tilki'yi gelin olarak almak istediği yönünde haberler çıkmıştı. Bu konu hakkında da konuşan Seda Sayan, "O gün Aleyna ile karşılıklı oynayınca gelin-kaynana yorumları yapıldı. Aleyna ile de öyle bir konuşma geçmedi. Oğulcan yetişkin bir erkek tabi ki de kendi evleneceği kadını kendi seçecektir" dedi.

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