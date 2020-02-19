Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam Bayi Toplantısı filminin galasına beraber katıldı.

Çift, film gösterimi öncesi yan yana görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın da şu sıralar Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Hadise ile aşk yaşaması gündemde...



