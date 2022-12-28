Yol eş anlamlısı nedir? Yol kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yol kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve en esi dönemlerden beri dilimizde bulunan bir sözcüktür. Zaman içerisinde birden fazla anlam kazanan yol kelimesi Eski Türkçede "yürüyüş, yol, patika" anlamlarında kullanılan "yol" kelimesinden alıntıdır. Yok, yolculuk gibi anlamlarda kullanılan yolun eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli sözcüklere de karşılık gelir. Türk Dil Kurumuna göre yol sözcüğünün anlam karşılıkları:
- Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık
- Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
- Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
- İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
- Yolculuk
- Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
- Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik
- Kumaşta bulunan çizgi
- Hile, tuzak
- Düğünde, oğlanevinin kızevine verdiği para, mal veya armağan
- Gaye, uğur, maksat
- Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
Yol kelimesinin farklı kullanım alanlarına ve anlamlarına yönelik örnek cümleler şu şekildedir:
- Küçük çocuk uykusu geldiği için bütün yol boyunca ağladı.
- Genç doktor kanser tedavisi için farklı bir yol bulduğunu açıkladı.
- Arkadaşım sayesinde okula giderken yeni bir yol keşfettim.
- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam için bütün arabalar durup ona yol verdi.
- Yolda giderken gördüğü bacağı kırık olan köpeği tedavi ettirip sahiplendi.
Yol kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
Yol kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Eş anlamları, çeşitli yerlerde yol kelimesinin yerine kullanılabilir. Yol eş anlamlısı olan kelimeler:
- Defa
- Erkân
- Ezgi
- Hat
- Kere
- Kez
- Minval
- Muamele
- Racon
- Reviş
- Şekil
- Sistem
- Sırat
- Suret
- Tarik
- Tarz
- Teknik
- Uğur
- Yöntem
Yolun eş anlamlıları ile örnek cümleler
Yolun eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Yol eş anlamlısı kelimelerle örnek bazı cümleler:
- Bu sefer diğer seçenek hakkımı kullanacağım.
- Her işin bir usulu bulunur.
- Bu yöntemle soruyu çözdüğünde doğru cevaba ulaşacaksın.
- Bu fikir ilk defa bir fikir olmaktan çıktı.
- Bu erkândan gelmiş üstatları örnek alıyor, kendi şiirini geliştiriyordu.
- Her işin bir raconu vardır.