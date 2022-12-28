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Yok eş anlamlısı nedir? Yok kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin kelime dağarcığını farklı diller ile iç içe olmasıyla sağlamıştır. Bu durumun yanı sıra kendi içerisinde de zamanla gelişip yenilenerek kelime haznesini zenginleştirmiştir. Yok kelimesi de bu sözcüklerden sadece biridir. Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan yok kelimesi de uzun yıllardır dilimizde bulunan ve sıkça kullanılan bir sözcüktür. Genellikle mevcut olmayan ve "hayır" anlamında kullanılan yok kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yok eş anlamlısı nedir? Yok kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yok kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "silinmiş, bozulmuş, yok" gibi anlamlarda kullanılan "yōk" kelimesinden evrilmiştir. Zaman içerisinde yapısal değişikliğe uğrayarak "yok" hâlini alan kelime birden fazla anlama karşılık gelir. Yok kelimesi birden fazla görevde kullanılabilir. Cümle içinde kullanımına göre isim, sıfat, edat ve bağlaç olarak kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre yok kelimesinin anlamları:

  • (sıfat) Bulunmayan, mevcut olmayan
  • (isim) Olmayan, bulunmayan şey
  • (sıfat) Yasak
  • (edat) "Hayır" anlamında kullanılan bir söz
  • (bağlaç) Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz.
  • Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan söz.
  • (edat) Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.

Yok kelimesinin farklı kullanımlarına örnek cümleler:

  • Tenha kasabada tek başına bile yapılabilecek hiçbir şey yoktu.
  • Yeni aldığımız akıllı telefonun özelliklerinde de yok yoktu.
  • Bugün matematik öğretmeni okula gelmediği için öğleden sonra ders yoktu.
  • Eski zamanlarda şimdiki kadar gelişmiş ileri düzey teknolojiler yoktu.
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Yok kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılar ya da anlamdaş kelimeler farklı ifade edilirken genellikle benzer ve aynı anlam karşılığına sahip yani aralarında anlam birliği taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeler cümle içinde birbirleri yerine geçebilirler. Türkçede hemen hemen her kelimenin anlamdaşı vardır. Birden fazla anlamdaş kelimelere sahip kelimelerin eş anlamlısı olan kelimelerden birisi genellikle farklı kökenli bir kelimedir.

Yok kelimesi birden fazla anlama sahip olduğu gibi birden fazla eş anlama sahiptir. Yok kelimesinin eş anlamı olan kelimeler genellikle mevcut olmayan ve yasak anlamlarında kullanılan kelimelerdir. Yokun eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Namevcut
  • Nanay
  • Yasak
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Yokun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yok eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu hâlde namevcut kişileri düşünmek bana biraz gereksiz geliyor.
  • Kasabada ne yaşam ne de bir ses var, su deposu bile nanay.
  • Odanı toplayana kadar dışarı çıkman yasak.
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