MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir sorusuna çok kızdı! "Kim sorduruyor bu soruları?"

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir sorusuna çok kızdı! "Kim sorduruyor bu soruları?"

02.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile 8 aylık evliliği tek celsede biten Oğuzhan Koç muhabirlerin sorularına kızdı. Şarkıcı Koç'a eski karısıyla ilgili sorulan o soru ortamı gerdi. Oğuzhan Koç “Size bu soruları kim sordurtuyor?" diyerek tepki gösterdi.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir sorusuna çok kızdı! "Kim sorduruyor bu soruları?"

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un sekiz aylık evliliği 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evinden çıkarken görüntülenmişti.

O anlara dair açıklama yapmayan iki hakkında çok fazla iddia vardı. Ancak eski çiftin dost kaldığı ve zaman zaman da buluşup görüştüğü söyleniyordu. Aralarında sorun olmayan eski karı kocadan Oğuzhan Koç bu sefer kameralara yakalandı.

fhgfj

RAHATSIZ EDEN SORU

"Demet Hanım'la ayrılığı sebebi pr'cılar mı?" sorusu ise Koç'u kızdırdı. Oğuzhan Koç’u gece yarısı Söylemezsem Olmaz programının muhabirleri takip etti.

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Oğuzhan Koç eski karısıyla ilgili bu soru sonrası, “Soru sormayın bana, bu soruları sana kim sorduruyor” diyerek muhabire tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Tarık son haliyle hayrete düşürdü! Gören bir daha baktı2000’lere damga vuran Biri Bizi Gözetliyor Tarık son haliyle hayrete düşürdü! Gören bir daha baktı
Göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdıGöğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı
Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, bakın nerede bulundu!

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni gelişme

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

"Altılı masa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden oldu mu?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi

"Altılı masa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden oldu mu?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

İlginizi Çekebilir

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.