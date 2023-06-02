Oğuzhan Koç, Demet Özdemir sorusuna çok kızdı! "Kim sorduruyor bu soruları?"

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un sekiz aylık evliliği 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evinden çıkarken görüntülenmişti.

O anlara dair açıklama yapmayan iki hakkında çok fazla iddia vardı. Ancak eski çiftin dost kaldığı ve zaman zaman da buluşup görüştüğü söyleniyordu. Aralarında sorun olmayan eski karı kocadan Oğuzhan Koç bu sefer kameralara yakalandı.

RAHATSIZ EDEN SORU

"Demet Hanım'la ayrılığı sebebi pr'cılar mı?" sorusu ise Koç'u kızdırdı. Oğuzhan Koç’u gece yarısı Söylemezsem Olmaz programının muhabirleri takip etti.

Oğuzhan Koç eski karısıyla ilgili bu soru sonrası, “Soru sormayın bana, bu soruları sana kim sorduruyor” diyerek muhabire tepki gösterdi.

