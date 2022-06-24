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  4. Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den gelinlik itirafı

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den gelinlik itirafı

24.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsteme alışverişi yaparken görüntülenen Demet Özdemir düğün tarihinin henüz belli olmadığını söyledi. Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan oyuncu gelinlik konusunda yaptığı itirafla da şaşırttı.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'den gelinlik itirafı

Demet Özdemir, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Yakında isteme merasiminin olacağını söyleyen Demet Özdemir, "Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim" dedi.

Düğün tarihiyle ilgili de konuşan Özdemir "Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Ekran Alıntısı

'GELİNLİK' İTİRAFI

Henüz gelinlik seçmediğini belirten oyuncu, "Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim" dedi.

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Hayalinde özel bir şey olmadığını belirten Demet Özdemir, "Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." diyerek şaşırttı. (SnobMagazin)

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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