MAGAZİN

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen cumartesi günü ÖzdilekPark'ta sevenleriyle buluştu. Oğuzhan Koç'un yeni hali gözlerden kaçmadı

Oğuzhan Koç, imaj tazeledi. Uzun süredir dökülen saçlarından şikayetçi olan popçu, önceki gün verdiği konserde hayranlarının karşısına yeni protez saçıyla çıktı.

Koç'un yeni saç modeli beğeni topladı.

Protez saç kullanan ünlü isimler

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Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz cumartesi günü ÖzdilekPark'ta sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Koç'a şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti. Yaz boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı sanatçının, konser alanını hınca hınç dolduran hayranları, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.
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BEN MUSTAFA CECELİYİM

BEN MUSTAFA CECELİYİM
Samimi ve esprili diyaloglarla konsere başlamadan önce sevenlerinin yüzünü güldüren Oğuzhan Koç, konseri AVM'nin en üst katından izleyen izleyicilere "Ooo bütün İstanbul buradaymış, oradan konser mi izlenir ya!" dedikten sonra espriyi patlattı: "Yukarıdan göremiyor olabilirsiniz; ben Mustafa Ceceli'yim!"
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Kendi cep telefonu ile izleyicileri videoya alan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte 'Küsme Aşka' isimli sevilen şarkısını söyledi.
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Konserde, 'Beni İyi Sanıyorlar' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Koç, konser öncesinde ÖzdilekPark İstanbul Instagram hesabını takip eden üç şanslı seveniyle tanıştı. Konser sırasında Oğuzhan Koç'un gür saçları dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un saçları döküldüğü için protez saç yaptırdığı iddia edildi.
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İşte Oğuzhan Koç gibi saçlarına protez yaptıran ünlü isimler

İşte Oğuzhan Koç gibi saçlarına protez yaptıran ünlü isimler
MURAT BOZ
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SİNAN ÖZEN

SİNAN ÖZEN
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SİNAN ÇALIŞKANOĞLU

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU
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FATİH ÜREK

FATİH ÜREK
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COŞKUN SABAH

COŞKUN SABAH
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KAHTALI MIÇI

KAHTALI MIÇI
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MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ
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NURİ ALÇO

NURİ ALÇO
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TARKAN

TARKAN
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BULUT ARAS

BULUT ARAS
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TAYANÇ AYAYDIN

TAYANÇ AYAYDIN
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ALİ GÜVEN

ALİ GÜVEN
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KEMAL DOĞULU

KEMAL DOĞULU
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SELAMİ ŞAHİN

SELAMİ ŞAHİN
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TOLGA KAREL

TOLGA KAREL
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SUAT KAYA

SUAT KAYA
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ÜCRETLER NE ALEMDE?ACABA.
ahh saçlar saçlar...
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