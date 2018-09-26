Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç, imaj tazeledi. Uzun süredir dökülen saçlarından şikayetçi olan popçu, önceki gün verdiği konserde hayranlarının karşısına yeni protez saçıyla çıktı. Koç'un yeni saç modeli beğeni topladı.

Protez saç kullanan ünlü isimler

1 / 20 Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz cumartesi günü ÖzdilekPark'ta sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Koç'a şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti. Yaz boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı sanatçının, konser alanını hınca hınç dolduran hayranları, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

2 / 20 BEN MUSTAFA CECELİYİM Samimi ve esprili diyaloglarla konsere başlamadan önce sevenlerinin yüzünü güldüren Oğuzhan Koç, konseri AVM'nin en üst katından izleyen izleyicilere "Ooo bütün İstanbul buradaymış, oradan konser mi izlenir ya!" dedikten sonra espriyi patlattı: "Yukarıdan göremiyor olabilirsiniz; ben Mustafa Ceceli'yim!"

3 / 20 Kendi cep telefonu ile izleyicileri videoya alan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte 'Küsme Aşka' isimli sevilen şarkısını söyledi.

4 / 20 Konserde, 'Beni İyi Sanıyorlar' ve 'Vermem Seni Ellere' gibi sevilen şarkılarını da seslendiren Koç, konser öncesinde ÖzdilekPark İstanbul Instagram hesabını takip eden üç şanslı seveniyle tanıştı. Konser sırasında Oğuzhan Koç'un gür saçları dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un saçları döküldüğü için protez saç yaptırdığı iddia edildi.

5 / 20 İşte Oğuzhan Koç gibi saçlarına protez yaptıran ünlü isimler MURAT BOZ

6 / 20 SİNAN ÖZEN

7 / 20 SİNAN ÇALIŞKANOĞLU

8 / 20 FATİH ÜREK

9 / 20 COŞKUN SABAH

10 / 20 KAHTALI MIÇI

11 / 20 MUSTAFA CECELİ

12 / 20 NURİ ALÇO

13 / 20 TARKAN

14 / 20 BULUT ARAS

15 / 20 TAYANÇ AYAYDIN

16 / 20 ALİ GÜVEN

17 / 20 KEMAL DOĞULU

18 / 20 SELAMİ ŞAHİN

19 / 20 TOLGA KAREL