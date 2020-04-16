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Oğuzhan Koç'tan saç itirafı: Bir dönem kafamda halıyla gezdim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Oğuzhan Koç, Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Oğuzhan Koç saç dökülme sorununu nasıl çözdüğünü anlattı.

Oğuzhan Koç'tan saç itirafı: Bir dönem kafamda halıyla gezdim!

Oğuzhan Koç, Youtube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına katıldı.

"Hiç estetiğim yok" diyen Koç saçlarıyla ilgili samimi itiraflar yaptı. İşte o açıklama:

"Sadece çok ciddi bir saç dökülme problemim vardı onunla ilgili çok güzel hamleler yaptım. Aktif olarak gittiğim bir yer var. Ciddi anlamda dökülen saçın durdurulduğu, hatta ölmediyse çıktığı bir sistem… Saç ektirdiğimi düşünen çok insan var.

Yol Arkadaşım 2’de yönetmenimiz bizi karşıdan çektiği için saçlar da o zaman seyrek, hep arka taraf görünüyordu. ‘Gel protezle oyna, hem saçların yıpranmaz’ dedi. Ben de kabul ettim. Onu kafama bir yapıştırdım zulüm resmen. Üç günde bir çıkar, tak bir dünya iş…Tabii ki bir insanın o kadar saçı olamaz, kafamda halıyla gezdim. (gülüyor) Kafanı bile kaşıyamıyorsun, sadece sallıyorsun geçsin diye.

Film çekimleri bitti, konser vermeye başladım. Mecbur taktım çünkü protez saç takıyorsan kendi saçlarını kazıyorsun öyle de dışarı çıkamazdım 5-6 ay öyle gezmek zorunda kaldım.

Protezi çıkarmak için 1 - 2 ay hiçbir iş yapmadım. Evde saçlarımın uzamasını bekledim. Bu süreçte de saç bakım sistemlerine girdim. Onlar da iyi geldi şu an bayağı iyi saçlarım."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
protez saç değil yani :)
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