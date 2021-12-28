Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı neden bitti? Tatil dönüşü büyük kavga

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un aşkının aşkının bittiği iddiası yılın son günlerine bomba gibi düştü. Daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen iki ünlü isim, iddiaya göre bu kez kesin olarak yollarını ayırdı. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine nokta koyan çiftin yakın çevrelerine, “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok” dediği öğrenildi.

Herkes ikilinin neden ayrıldığını merak etti. Ayrılıktan önce tatile giden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ilişkisini tatilde kurtaramadı.

PARİS İLİŞKİYİ KURTARAMADI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayı ortasında Paris’e gitmişti. Özdemir Eyfel Kulesi önünde verdiği pozları Instagram sayfasında paylaşmış, Koç da aynı yerdeki fotoğraflarını “Aşkım bir de beni tek çek” notuyla yayınlamıştı. Hürriyet'in iddiasına göre; iki ünlü ismin tatil dönüşü şiddetli bir tartışma yaşadığı konuşuluyor.

İkili şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrılık kararı almış.

