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Oğuzhan Özyakup'dan Demet Özdemir açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un geçen yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrası Oğuzhan Özyakup, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oğuzhan Özyakup'dan Demet Özdemir açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un geçen yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadığı iddia edilmişti.

26 yaşındaki futbolcunun Kasım 2017'de ayrıldığı Demet Özdemir'i sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

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Çıkan haberler sonrası Oğuzhan Özyakup, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özyakup, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında adımın geçtiği haberler tamamen uydurmadır. Hayatımda önceliğim her zaman Beşiktaş ve ailemdir.

Hakkımda çıkan, tamamı kurgu ve yalan olan haberleri yaptıran ve yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesini isterim. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup demet özdemir Oğuzhan Özyakup

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beşiktaş ve ailemmi. beşiktaşta tam bir kalas gibi oynuyorsun. senin oynadığın topu bende oynarım.
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