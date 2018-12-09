Oğuzhan Özyakup'dan Demet Özdemir açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un geçen yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadığı iddia edilmişti.

26 yaşındaki futbolcunun Kasım 2017'de ayrıldığı Demet Özdemir'i sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Çıkan haberler sonrası Oğuzhan Özyakup, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özyakup, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında adımın geçtiği haberler tamamen uydurmadır. Hayatımda önceliğim her zaman Beşiktaş ve ailemdir.

Hakkımda çıkan, tamamı kurgu ve yalan olan haberleri yaptıran ve yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesini isterim. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

