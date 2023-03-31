Oğuzhan Uğur Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Saldırıya uğradığımız kesimin..."

Gör Beni serisinin bu haftaki bölümünde Armağan Çağlayan'a Oğuzhan Uğur konuk oldu.

İlk büyük paraları YouTube'dan kazandığını söyleyen Uğur, "Çıktığımdan beri kullandığım bir mecraydı. 10 kişi izleyecek videoları 5 bin kişi izledi. Yeni medya olarak görmemiştim ilk başta... 2012 yılında yaptığım şarkıları oraya yükledim. 200 liraya çektik o klibi, yükledik, ertesi gün bir milyon izlendi ve arttı. Sonra bir şarkı daha yaptık kimse para almadı. O da milyonlar izlendi ve telefonlarım çalmaya başladı teklifler geldi. Para kazanacağım sonuçta ve albüm çıkardık. Bana ilk büyük paraları kazandırdı" dedi.

Oğuzhan Uğur kendi aralarında yaptıkları muhabbetleri ilk başlarda Youtube'a yüklediklerini söyleyerek bu sayede para kazandıklarını da açıkladı.

Oğuzhan Uğur İstanbul'a geldiğinden beri gitmeyi istediğini de açıkladı.

"NORMAL BAKAMAYAN İNSANLAR TARAFINDAN..."

Oğuzhan Uğur deprem sonrası hedef tahtasına oturduğuna dair soruya da şu yanıtı verdi:

"Deli miyim ben diye düşündüm ama utandım sonra. Hedef tahtasına oturanların bakış açıları hep hedef şeklinde. Normal bakamayan insanlar tarafından hedef tahtasına oturtulduk. Çok da ciddiye almadım, saldırıya uğradığımız kesimin hizmet ettiği yerler, piramit gibi, kanıtladığım bir olayın üzerinden bize vuruyor, bir baktım tek bir yere bağlanıyor umursamamaya başladım."

DEPREM SONRASINI ANLATTI

Oğuzhan Uğur depremden sonra örgütlü ve bilinçli bir saldırıya uğradığını söyledi. Sinemaya, tiyatroya gitmediğini açıklayan fenomen "Bana maaş sorulunca kendimi devlet yetkilisi gibi hissediyorum" dedi.

Deprem sonrası afet bölgesine ilk adımı attığında hiçbir şeyin televizyonda olmadığını gördüğünü söyleyen Uğur "Biz çok çocukmuşuz kötülük karşısında, deprem olduğu zaman insanların öldüğünü biliyorsun ve onlara odaklanıyorsun. Bir insanın bundan başka bir şey düşüneceğini tahmin etmedim. Ama meğer birçok insanın çıkarı varmış, kötü olmak için sebebi varmış. Bunu anladık, yetkili yok diyorsun, sonra bir anda diyorlar ki oradaydık... Yani olanı söylüyorum. Söylediğim için dayak yediğimi anladım. Bu bir şov mu?" dedi.

