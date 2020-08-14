MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Uğur'dan sosyal medya yorumu: Kemal Sunal ikinci filmini çekemezdi

Oğuzhan Uğur'dan sosyal medya yorumu: Kemal Sunal ikinci filmini çekemezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 02:10 | Son Güncelleme

Youtube fenomeni Oğuzhan Uğur Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu. Sosyal medya konusunda açıklamalarda bulunan Oğuzhan Uğur, "Kemal Sunal bugünün sosyal medya dünyasında yaşasaydı yiyeceği linçle ikinci filmini çekemezdi" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programının konuğu Youtube fenomeni, şarkıcı, sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YEŞİLÇAM STARLARI BU DÖNEMDE YAŞASAYDI KEMAL SUNAL 2. FİLMİNİ ÇEKEMEZDİ"

Sosyal medyada sivri yorumlara imzasını atan Oğuzhan Uğur, Jülide Ateş'in sosyal medyayla ilgili sorduğu "Yeşilçam starları linç edilir miydi?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Uğur, "Yeşilçam’ın starları bu dönemde yaşasaydı ve Twitter’da olsaydı, Kemal Sunal 2. filmini çekemezdi! RTÜK’ün misli, Twitter’da sosyal mecralarda. Adam bağlamayla karşıdan karşıya geçiyor, şimdi olsa bu bile linç yiyebilirdi. İyi ki rahmetliler bu dönemi görmedi" dedi.

oguzhan222

İşte Oğuzhan Uğur'un açıklamalarından satır başları:

"HAYATINIZ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ ALMAK ÜZERİNE Mİ KURULU?"

"Tabi ki beğeni almak üzerine kurulu. Sosyal medya olmadan önce de biz beğeni almak için yaşıyoruz bu hayatta. Öyle çok beğeni almak için yaşıyoruz ki bazen kendi fikrimizi, kendi hayalimizi, ideallerimizi unutuyoruz. Uzun yola çıkıyoruz, "Allah korusun yolda ölürsek evimize gelen insanlar temiz bulsunlar arkamızdan helvamızı yerken." deyip evini toplayıp giden insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar yüzde 20 kendileri yüzde 80 toplum için yaşayan insanlar. Türkiye'de bunun yüzdesi maalesef böyle"

oguzhan_ugur_001_68885_8599229

"TERBİYESİZ MİSİNİZ?"

"Terbiyesizim tabi ki. Ben benim. Ben Türkiye'yim. Öyle düşünüyorum. Uzun cümlelerin başında, ortasında edilen küfürler vardı. Bunlara çok küfür ediyorsun dediler. O uzun cümleler o küfürlerin neden edildiğini anlatan cümlelerdi. Kimse oraya takılmadı. Tabii ki çok takıldı insanlar oraya. Bu uzun cümleler sayesinde bu kadar çok takipçimiz var şu anda. Kimisi de dedi ki; küfür ediyor. Bazı insanlar var ki bedenen şeklen küfür gibi. Çok kibar yaşıyorlar ama düşünceleri yorumları küfür gibi. Böyle insanlar varken benim bir konu anlatırken sonuna başına küfür koymam bence birçok insanı rahatsız etmemeli. Ayrıca biz televizyon değiliz. Ben bir kutucuğum, sosyal mecrada hareketsiz duruyorum. Bana mause ile tıklarsanız ben hareket eder, konuşmaya devam ederim. Tıklamazsanız ömür boyu orada dururum öyle. Yani ben bir seçeneğim. Bir seçeneğe bu şekilde eleştiri yapılmaz. İzlemek istemeyen beni o kenarda hareketsiz bırakabilir"

"ALEYNA TİLKİ MÜZİĞİN DİŞİ TARKAN'I MI?"

"Aleyna Tilki bence müziğinin dişi Tarkan'ıdır. 17 yaşında çıktı piyasaya 500 milyon insan dinledi, izledi. 17 yaşında sen neler yaptın? Bir düşünsek, şu an toplum içine çıkamayız herhalde. Ben 15-16 yaşlarındayken YouTube olsaydı ve ben YouTube’a girseydim, şu an büyük ihtimalle başka ülkelerde yaşıyordum. O eski videolarımı çıkarıp karşıma koysalardı, ağlardım herhalde. Bu kız öyle büyük bir yükün altına giriyor ki, tabii bazen garip açıklamalar yapacak, bazen rahatsız edecek şeyler söyleyecek. Ve bir Tarkan’a, bir divaya, megastara daha ihtiyacımız var bizim. Niye Aleyna, bir Tarkan olmasın? Çünkü 17 yaşında başladı ve işleri güzel güzel gidiyor. Bence sesi de çok güzel. Niye bir Tarkan daha yaratmayalım ki? Niye herkesi gömüveriyoruz ki? Birini de destekleyelim. Şımarsın, biz bunu da seviyoruz. Takılmayalım her şeye"

oguzhan44

"ŞARKICILIĞA PARA İÇİN Mİ SOYUNDUN?"

"Evet. Gerçekten çok eğleniyorum. Aşırı eğleniyorum sahnede yalanını söyleyemem. Çok eğleniyoruz ama böyle bir hayalim hiç olmadı. Küçükken mandolin hocasından kaçtım haftalarca."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isimleri geride bıraktıMasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isimleri geride bıraktı
Bol filtreli poz! Teknede keyifBol filtreli poz! Teknede keyif
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan artan gerilimin ardından açıklama: Endişeliyiz
Pentagon'dan artan gerilimin ardından açıklama: Endişeliyiz
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması! Vakalar artınca...
Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması! Vakalar artınca...
13 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
13 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Erdoğan'dan sert mesaj: Bedelini ağır ödersiniz
Erdoğan'dan sert mesaj: Bedelini ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Aamir Khan'a sürpriz! Kardeşi hediye etti...
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Özel mesajları ifşa oldu! Nihat Doğan çılgına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

MasterChef Eray Aksungur kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Eray Aksungur kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi
Yarışmaya geldiğimde balıkçı teknesinde yattım
MasterChef'te kim kazandı? Final turunda büyük heyecan! MasterChef Türkiye ana kadrosuna kalan 12. yarışmacı kim oldu?
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isimleri geride bıraktı
MasterChef Türkiye'de bir ilk yaşandı! Dilara Türüt MasterChef'ten neden ayrıldı? Dilara Türüt kimdir?
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Ezgi Mola, sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı: Ezgi abla harikasın
Sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı: Ezgi abla harikasın
Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman başlıyor?
İşte ekranları yeni yarışması!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı
Müge Anlı'ya rakip oluyor! İşte yayın tarihi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.