Oğuzhan Uğur'dan sosyal medya yorumu: Kemal Sunal ikinci filmini çekemezdi

"TERBİYESİZ MİSİNİZ?"

"Terbiyesizim tabi ki. Ben benim. Ben Türkiye'yim. Öyle düşünüyorum. Uzun cümlelerin başında, ortasında edilen küfürler vardı. Bunlara çok küfür ediyorsun dediler. O uzun cümleler o küfürlerin neden edildiğini anlatan cümlelerdi. Kimse oraya takılmadı. Tabii ki çok takıldı insanlar oraya. Bu uzun cümleler sayesinde bu kadar çok takipçimiz var şu anda. Kimisi de dedi ki; küfür ediyor. Bazı insanlar var ki bedenen şeklen küfür gibi. Çok kibar yaşıyorlar ama düşünceleri yorumları küfür gibi. Böyle insanlar varken benim bir konu anlatırken sonuna başına küfür koymam bence birçok insanı rahatsız etmemeli. Ayrıca biz televizyon değiliz. Ben bir kutucuğum, sosyal mecrada hareketsiz duruyorum. Bana mause ile tıklarsanız ben hareket eder, konuşmaya devam ederim. Tıklamazsanız ömür boyu orada dururum öyle. Yani ben bir seçeneğim. Bir seçeneğe bu şekilde eleştiri yapılmaz. İzlemek istemeyen beni o kenarda hareketsiz bırakabilir"

"ALEYNA TİLKİ MÜZİĞİN DİŞİ TARKAN'I MI?"

"Aleyna Tilki bence müziğinin dişi Tarkan'ıdır. 17 yaşında çıktı piyasaya 500 milyon insan dinledi, izledi. 17 yaşında sen neler yaptın? Bir düşünsek, şu an toplum içine çıkamayız herhalde. Ben 15-16 yaşlarındayken YouTube olsaydı ve ben YouTube’a girseydim, şu an büyük ihtimalle başka ülkelerde yaşıyordum. O eski videolarımı çıkarıp karşıma koysalardı, ağlardım herhalde. Bu kız öyle büyük bir yükün altına giriyor ki, tabii bazen garip açıklamalar yapacak, bazen rahatsız edecek şeyler söyleyecek. Ve bir Tarkan’a, bir divaya, megastara daha ihtiyacımız var bizim. Niye Aleyna, bir Tarkan olmasın? Çünkü 17 yaşında başladı ve işleri güzel güzel gidiyor. Bence sesi de çok güzel. Niye bir Tarkan daha yaratmayalım ki? Niye herkesi gömüveriyoruz ki? Birini de destekleyelim. Şımarsın, biz bunu da seviyoruz. Takılmayalım her şeye"