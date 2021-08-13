Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ayrıldı mı?

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Instagram'dan sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi.

Taraflar, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

