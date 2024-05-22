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Oğuzhan Uğur, Meryem Uzerli'nin aşk dolu sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi! Annesine seslendi: "Gör bunları gör"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 13:03
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Oğuzhan Uğur, Youtube'da yayın yaptığı PİNÇ programının konuğu Meryem Uzerli oldu. Uğur, programın yeni bölümünden bir kesit paylaştı. Uzerli'nin aşk dolu sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Uğur'un annesine olan sitemi sosyal medyada gündem oldu.

Oğuzhan Uğur, Meryem Uzerli'nin aşk dolu sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi! Annesine seslendi: "Gör bunları gör"

Oğuzhan Uğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.Uğur, son olarak Youtube'da sunduğu PİNÇ programına Meryem Uzerli konuk oldu.

Uğur, geçtiğimiz saatlerde de sosyal medya hesabından PİNÇ'in yeni bölümünden bir kesit paylaştı.

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Uzerli'yi ağırlayan Oğuzhan Uğur'un Uzerli'in sözleri karşısında elinin ayağına dolaştığı anlar kahkaha boğdu.

"ÇABA SARF ETMEM GEREKİYOR"

Uzerli, Uğur'a "Sana aşık olmamak için çaba sarf etmem gerekiyor" deyince Oğuzhan Uğur şaşırdı.

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Uzerli'nin sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, paylaşımında düştüğü notla annesine seslendi.

"Bu kısmı anneme yollar mısınız? Bana bulduğu gelin adaylarının yanında annemin bu videoyu izlemesini istiyorum" diyen Oğuzhan Uğur, paylaşımına "anne gör gör" notunu düştü. O anlar izleyenleri güldürdü.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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