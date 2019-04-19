Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

TV100 ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Okan Bayülgen, yeni kanalının tanıtım filminin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
ŞOV PROGRAMI YAPACAK
3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı TV100'ün yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala, ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Kanalda şov programı yapacak olan Okan Bayülgen'in bir bölümünü paylaştığı tanıtım filminin tamamı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.
"İYİ HİSSETTİRECEK"
TV100'ün televizyonculuğa yeni bir soluk getireceğini söyleyen Bayülgen, yaptığı paylaşıma "Yeni, bağımsız bir medya girişimi. Heyecanını yitirmiş televizyonculuğumuza soluk aldıracak bir kanal. TV 100 tanıtım şarkısını Bedük yazdı. Ben çekip montajlıyorum. Tanınan yüzler, yeni yüzler. İyi hissettirecek, iyi olacak. Tanıtımın ucundan biraz sunuyorum." notunu düştü.
Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bu habere dikkat! Eğer böyle uyuyorsanız...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum