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Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 19.04.2019 23:27 | Son Güncelleme

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu. Okan Bayülgen, yayın hayatına başlamaya hazırlanan TV100'de program yapacak.

Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

TV100 ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Okan Bayülgen, yeni kanalının tanıtım filminin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞOV PROGRAMI YAPACAK
3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı TV100'ün yayın hayatına başlamasına sayılı günler kala, ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Kanalda şov programı yapacak olan Okan Bayülgen'in bir bölümünü paylaştığı tanıtım filminin tamamı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

"İYİ HİSSETTİRECEK"
TV100'ün televizyonculuğa yeni bir soluk getireceğini söyleyen Bayülgen, yaptığı paylaşıma "Yeni, bağımsız bir medya girişimi. Heyecanını yitirmiş televizyonculuğumuza soluk aldıracak bir kanal. TV 100 tanıtım şarkısını Bedük yazdı. Ben çekip montajlıyorum. Tanınan yüzler, yeni yüzler. İyi hissettirecek, iyi olacak. Tanıtımın ucundan biraz sunuyorum." notunu düştü.

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