Okan Buruk: Galatasaray maçını kazanırsak ilk 5 için iddiamız sürecek

"Belhanda hücum anlamında, üçüncü bölgeye geçişlerde önemli bir oyuncu ama onun yerine iyi oyuncular var. Galatasaray geniş bir kadroya sahip. Her takım için 11'den oyuncu eksilmesi önemlidir. Bunun eksikliğini zaman zaman yaşarsınız. Zaman zaman yerine giren oyuncu ekstra işler yapar. Karşımızda hangi on bir olursa olsun biz de en iyi on birimiz ile sahaya çıkıp, kazanmak için her şeyi yapacağız."

Buruk, gelecek sezon Çaykur Rizespor'daki görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine, "Biz devam edecekmişiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Lig bittikten sonra oturup, kendi aramızda konuşacağız. Takımdaki oyuncularla ve bundan sonraki transferlerle ilgili çalışmalarımız sürecek. Bir yandan yarış içerisindeyiz ama diğer yandan da takımın geleceğini kurgulamak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.