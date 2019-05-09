Okan Buruk: Galatasaray maçını kazanırsak ilk 5 için iddiamız sürecek

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, lig beşincisi ile aralarında 4 puan olduğunu, son üç maçta iyi oynamalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Ligde beşincilik yarışında kalmak için kalan üç maçı da kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Buruk, "İlk maçımız Galatasaray karşılaşması. Lig lideri ve çok moralli bir takım. Deplasman karnesinde ise kaybetmeyen ama kolay da kazanamayan bir takıma karşı oynayacağız. İç sahadaki avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyircimizin iç sahada bize sağladığı bir atmosfer var. Bunu takım oyunu ile birleştirmemiz var. Oturttuğumuz bir oyun var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak devam ettirirsek, ilk beş için şansımız devam edecek." diye konuştu.

Buruk, maçın hakemine başarı dileyerek, her şeyden önce keyifli ve kimsenin lehine bir hata olmayan karşılaşma dilediklerini belirtti.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'nın maçta takımındaki yerini alamayacağını hatırlatan Buruk, şöyle devam etti: