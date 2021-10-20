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Okan Kurt kavganın detayını anlattı! "Elinde muşta vardı! Anneme dirsek atıp küfretti"

20.10.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuaförü olarak bilinen Özgür Usta tarafında rehin aldığı ileri sürülmüş, kavganın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Okan Kurt, kavga görüntüleri ve "15 aydır kirasını ödemiyor" iddiası üzerine konuya açıklık getirdi.

Okan Kurt kavganın detayını anlattı! "Elinde muşta vardı! Anneme dirsek atıp küfretti"

Ghalia'nın yöneticilerinin "15 aydır kirasını ödemiyor" iddiası üzerine Okan Kurt konuya açıklık getirdi. Demet Akalın ve kızı Hira'yla birlikte tatilde olduğu Paris'ten Medyatava'ya konuşan Okan Kurt, kavga görüntüleri ve kira iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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ANNEME DİRSEK ATIP KÜFRETTİ

"O gece bizim mekanda düğün yemeği vardı. Söylendiği gibi müzik yüksek değildi. Ben de o gün Galatasaray maçını izlemişim, yorgunum eve gideceğim... Görüntülerde göründüğü gibi biz tartışmaya başlayınca annem geldi ve "Oğlum ne yapıyorsunuz sakin olun" dedi... Anneme dirsek atıp, küfredince olaylar başladı zaten.

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ELİNDE MUŞTA VARDI

Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak o bölgede, sokakta racon kesmeye kalkan insanlar. Gelenlerin birinin elinde muşta vardı, kavgaya hazırlıklı gelmiş adamlar. Aynı kapıdan girilen iki farklı mekan burası, bizimki popüler bir yere dönüştü.

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BAKIN BAKALIM ONLAR NEREYE NE KİRA ÖDÜYORLAR

Benim 15 aydır kira ödemediğimi söylüyorlar. Şu an Demet ve Hira'yla birlikte Paris'teyiz, tatile geldik bir kaç gün. Babama söyleyip dekontların hepsini size gönderteceğim. Pandemi döneminde bile bütün kiralarını tıkır tıkır ödedim. Asıl onlar nereye ne kadar kira ödüyorlarmış bir ona bakın bakalım... Bir onu araştırın kira ödüyorlar mı ödemiyorlar mı?..

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Demet Akalın
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