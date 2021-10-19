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"Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti! Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kamerada

19.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış ve olayda alıkonulduğu ileri sürülmüştü. Çıkan tartışmaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Okan Kurt'un tartıştığı kişiye yerinden kalkarak saldırdığı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beykoz'da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, Demet Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkonulduğu iddiasında bulunmuştu.

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Yaşanan anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt'un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

OKAN KURT, YERİNDEN KALKIP ADAMA SALDIRIYOR

Okan Kurt'un Beykoz'da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt'a "Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok" demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor.

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İlk olarak Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.Öte yandan yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.

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Demet Akalın
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